Kinas utenriksminister hardt ut mot «uakseptabel» vold i Hongkong

Kinas utenriksminister fordømmer opptøyene i Hongkong. Han mener det er snakk om ren og skjær vold og anklager mediene for å fyre opp under krisen.

Dette er den første direkte fordømmelsen fra en kinesisk tjenestemann siden protestene startet for fem måneder siden.

– Det som skjer i Hongkong er på ingen måte fredfulle demonstrasjoner. Det er ren og skjær vold. Det er uakseptable handlinger i ethvert land, sier Wang Yi.

Utenriksministeren anklaget også demonstrantene for å gå til angrep på både politiet og befolkningen, samt for å hindre kollektivtransport.

Bakgrunnen for demonstrasjonene som de siste månedene har preget Hongkong er et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina. Forslaget ble lagt på is, men demonstrasjonene har fortsatt. Blant kravene er større demokratisk frihet, at Hongkongs leder Carrie Lam går av, at politiets maktbruk granskes og at fengslede aktivister løslates.

En politisk løsning er ikke innen rekkevidde, og protestene har økt i intensitet den siste måneden.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer». Utenriksministeren poengterte at Hongkong fortsatt vil drives etter denne modellen med støtte fra Kina.

(©NTB)