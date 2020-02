Kinas virusdødstall overstiger 1.800

Dødstallet i koronavirus-epidemien steg tirsdag til over 1.800 i Kina etter at 93 flere personer har dødd Hubei-provinsen. Her behandles en virussmittet pasient i delstatshovedstaden Wuhan, der viruset først ble påvist i desember. Foto: Chinatopix via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)