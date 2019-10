Kincade-brannen i California kan ta måneder å slukke

Skogbrannen nord i California har vokst enda mer det siste døgnet, og dekker nå over 300 kvadratkilometer. Brannvesenet tror det vil ta ti dager å få kontroll.

Mandag kveld kom en talsperson for Cal Fire, brannvesenet i California, med siste oppdatering på situasjonen i delstaten i USA. Skogbrannfaren er svært høy og en stor skogbrann herjer i vinregionen Sonoma. Den såkalte Kincade-brannen nord i California spredte seg mandag, tross innsatsen for å få bukt med flammene, og dekker nå over 300 kvadratkilometer, altså over 300.000 mål.

Andelen som er under kontroll har økt fra 5 til 15 prosent fra søndag kveld, men det er ventet kraftig vind tirsdag og onsdag. Brannvesenet tror de vil ha kontroll på spredningen av brannen rundt nesten fredag – om ti dager – og sier mandag kveld at det vil ta ukevis, om ikke måneder før de har klart å slukke brannen helt.

Det var noe bedrede vindforhold på dagen mandag som gjorde at mannskapene fikk litt mer kontroll, men dette er ventet å snu igjen tirsdag. Det er derfor utstedt nye evakueringsordrer for innbyggere øst i Sonoma, i tillegg til de som allerede er beordret til å forlate hjemmene sine.

Over 90.000 bygninger er fremdeles i fare, så langt er 123 bygninger, av dem 57 boliger, ødelagt i brannen, mens 20 bygg, av dem 12 boliger, har fått skader. Nærmere 4.400 brannfolk er i arbeid bare med denne ene brannen.

