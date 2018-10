Kineserne viste kongeparet prestisjeprosjekt

Dersom klimaproblemene skal løses, må Kina i større grad over på grønn energi. Kongeparet kom fredag tett på én av løsningene – et gigantisk solkraftverk.

Flankert av den lokale partisekretæren ble kongeparet vist rundt på det massive solkraftverket kinesiske myndigheter har bygget i Dunhuang i Vest-Kina. Anlegget er Kinas største solkraftverk og ett av de største i verden. Kongeparet kunne se ut over tusenvis av solcellepaneler og speil som reflekterer sol opp til et energiproduserende salttårn.

Både kongen og dronningen virket begeistret og interesserte og stilte flere spørsmål underveis.

– Grønn by

Anlegget er eid av lokalmyndighetene i Dunhuang og består av to deler. Den eldre delen er et tradisjonelt solkraftverk med solcellepaneler, mens det nye bruker speil til å oppvarme salt og varmeenergien omgjøres deretter til elektrisitet.

– Grunnen til at vi inviterte deres majesteter hit, er fordi vi ønsker å vise fram denne teknologien. Vi ønsker at Dunhuang skal bli et flaggskip når det gjelder grønn energi, sier den lokale partisekretæren Zhan Shun Zhou i Dunhuang.

– President Xi Jinping har pekt på at solenergi og ren energi er nøkkelen for å forbedre energisektoren i landet.

På spørsmål fra norsk presse på om man har merket mye til den globale oppvarmingen i byen – som ligger midt i ørkenen – svarer Zhan at han personlig ikke har merket noen forandring de siste årene. Han viser i stedet til at regnmengden og grunnvannet i området har økt de siste årene.

– Store miljøproblemer

Bærekraft, klima og miljø er sentrale tema under det pågående statsbesøket i Kina.

Professor i Kina-studier ved UiO, Mette Halskov Hansen, sier hun har sett en positiv utvikling i Kina de siste årene i forståelsen av klimaproblemene. Det samme gjelder for utsiktene for samarbeid om miljø.

Hun mener Kina er interessert i å lære og forske sammen med Norge på området.

– Det er et felt som er ekstremt viktig for hele verden, men virkelig også for Kina. De er veldig hardt rammet av klimaforandringene og har store miljøproblemer. Dette er et område hvor de har stor interesse av å samarbeide med norske forskningsmiljøer, sier hun.

Ønsker reelt samarbeid

Hansen påpeker at verden ikke klarer å løse klimaproblemene uten Kina.

– Jeg mener det er viktig at vi får til et reelt samarbeid med Kina innen klima og miljø i forbindelse med statsbesøket, sier hun.

Også senere står miljøspørsmål på programmet under det ni dager lange statsbesøket som varer fram til 19. oktober.

Bærekraft er ett av to tema på et norsk-kinesisk samfunnsvitenskapelig symposium som kongen skal åpne i Beijing. Senere står bærekraftig havforvaltning, grønn shipping og løsninger for å forhindre marin forsøpling på programmet under et stort næringslivsseminar i Shanghai.

(©NTB)

