Kinesisk buddhistleder etterforskes for seksuelle overgrep

Den tidligere lederen for Kinas statsdrevne buddhistforening etterforskes for seksuell trakassering og overgrep, opplyser kinesiske myndigheter.

Shi Xuecheng er tidligere medlem av kommunistpartiet og abbed for det buddhistiske klosteret Longquan i Beijing. Nå har andre munker anklaget ham for å trakassere og be om seksuelle tjenester fra flere nonner.

Tidligere i august trakk han seg som leder for Kinas buddhistforening etter at andre munker anklaget ham både for seksuelle overgrep og for underslag.

Xuecheng er en av de mest kjente personene som så langt er anklaget for overgrep i Kina i forbindelse med metoo-bevegelsen.

I en 95 sider lang rapport som sirkulerte på nett forrige måned, anklaget to munker Xuecheng for å ha sendt grove tekstmeldinger til minst seks kvinner. I meldingene skal han ha truet eller forsøkt å overtale dem til å ha sex med ham, og hevdet at det var en del av buddhiststudiene deres. Fire av kvinnene skal ha gitt etter for Xuechengs krav.

Kinesiske myndigheter framholdt torsdag at Xuecheng har sendt «trakasserende meldinger», og at han etterforskes for seksuelle overgrep.

De sier også at etterforskere har funnet beviser for at Longquan-klosteret har brutt økonomiske regler, uten å utdype nærmere.

51-årige Xuecheng er en av Kinas mest kjente buddhistmunker. Han har millioner av følgere på sosiale medier. Det har imidlertid vært stille på kontoene hans etter 1. august, da han publiserte en uttalelse der han benektet anklagene om seksuelle overgrep.

(©NTB)

Mest sett siste uken