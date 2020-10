Kinesisk by: Har testet over 3 millioner

Myndighetene i den kinesiske byen Qingdao sier de har testet over 3 millioner innbyggere for koronasmitte i løpet av noen få dager.

Årsaken er at det i helgen ble oppdaget noen få smittetilfeller i byen: Seks smittede med symptomer, og seks uten.

Dette skal ha vært det første kjente lokale utbruddet i Kina på nesten to måneder. Lokale myndigheter i Qingdao erklærte at hele byen, som har 9,4 millioner innbyggere, må testes.

Helsearbeidere satte raskt opp telt der testingen ble igangsatt. Mandag sto innbyggere i kø ved teltene til langt utover kvelden.

Tirsdag opplyste de kommunale myndighetene at over 3 millioner mennesker så langt er testet for koronasmitte.

