Kinesisk koronavaksine godkjent for militær bruk

Militæret i Kina har godkjent en koronavaksine som har blitt utviklet av et kinesisk bioteknologiselskap, opplyser selskapet.

Verden over blir det jobbet på spreng for å utvikle en koronavaksine. Over halvparten av de 17 vaksinekandidatene som er meldt inn til Verdens helseorganisasjon, er utviklet av kinesiske selskaper eller institutter.

Det Hongkong-registrerte selskapet CanSino sier at vaksinen har en «god sikkerhetsprofil» og at den har potensial til å forhindre covid-19.

Selskapet sier at det kinesiske militæret godkjente bruken av vaksinen 25. juni, for ett år. De kan imidlertid ikke garantere at vaksinen vil komme på markedet.

Det er usikkert hvor bredt vaksinen vil bli brukt innenfor det kinesiske militæret. Nyhetsbyrået AFP har ikke fått svar på sine henvendelser om bruken.

