Kinesisk rådgiver: USA krever hundrevis av lovendringer i Kina

USA har fremmet krav om hundrevis av kinesiske lovendringer for å beskytte opphavsrett, opplyser en sentral kinesisk rådgiver til South China Morning Post.

De amerikanske kravene om store endringer i landets lovverk var en sentral årsak til at handelssamtalene mellom USA og Kina brøt sammen, ifølge Shi Yinhong.

Han forsker på internasjonal politikk ved Renminuniversitetet og fungerer også som rådgiver for den kinesiske regjeringen.

Ifølge Shi er det stor avstand mellom partene – Washington krever sterke mekanismer for å sikre at reglene på opphavsrettsfeltet overholdes, mens Beijing ønsker et langt løsere system, uten automatisk straff for overtredelser.

Shi uttalte seg til den Hongkong-baserte avisen i forbindelse med en konferanse i byen.

– Tidlig i mai begynte Kina å vurdere det slik at ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale. I øyeblikket er det slik at Kina og USA har grunnleggende motstridende holdning til hva som vil være en god avtale, sier rådgiveren, som føyer til:

– Det har langsomt blitt et nullsumspill der ingen av partene kan akseptere noe som den andre siden vil anse som en god avtale.

(©NTB)