Kinesisk UD-topp: Vi må ikke være besatt av menneskerettigheter

Vi må ha et åpent sinn i stedet for å være besatt av menneskerettigheter, sa den kinesiske UD-toppen Liu Weimin til pressen etter kongens møte med Xi Jinping.

– Vestlige journalister har en tendens til å bare fokusere på dette temaet, sa Liu, etter å ha fått spørsmål om menneskerettigheter fra norsk presse.

Han er nestleder i Europa-avdelingen i kinesisk UD, og var sendt ut på vegne av kinesiske myndigheter for å oppsummere møtet mellom president Xi Jinping og kong Harald i Beijing tirsdag kveld. Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok på møtet.

– Bredt spekter av saker

Liu understrekte at samtalene – som varte en halvtime lenger enn planlagt – handlet om et «bredt spekter av saker».

– Så dersom vi bare fokuserer på menneskerettigheter, vil det bli misvisende. Vi må også ha et åpent sinn i stedet for å være besatt av menneskerettigheter, sa Liu.

Han svarte imidlertid ikke på det som var spørsmålet – nemlig hvorvidt menneskerettigheter ble tatt opp under møtet.

– Siden Kina og dere i-land er på forskjellige utviklingsnivå, har vi forskjellige fokus, for eksempel fokuserer vi mer på folks rett til overlevelse og utvikling, mens dere i Vesten fokuserer mer på sivile rettigheter, sa han.

– Det kan ikke være en one-size-fits-all-modell for alle land, spesielt ikke for et land som Kina, med 1,4 milliarder innbyggere.

– Du kan sende søknad

TV 2s reporter tok opp situasjonen i Xinijang, hvor det har kommet flere urovekkende rapporter i det siste. Han ville vite om kinesiske myndigheter var villig til å slippe inn vestlige journalister, slik at de kan se med egne øyne hva som skjer i den hovedsakelig muslimsk befolkede regionen.

– Hvis du har lyst til å dra, kan du sende en søknad til den autonome regionen Xinjiang. Du kan søke om det, men jeg kan ikke love at søknaden blir godkjent, sa Liu. Han hevdet at Xinjiang er en veldig åpen region.

Ifølge Amnesty holdes opp mot én million mennesker innesperret i «omskoleringsleirer» i regionen, ofte på svært tynt grunnlag.

