USA har siktet kinesiske og taiwanske teknologiselskaper for å ha stjålet forretningshemmeligheter fra den amerikanske brikkeprodusenten Micron.

Siktelsene ble kunngjort av USAs justisminister Jeff Sessions torsdag.

Sessions sier saken er én i en lang rekke, og hevder det hele er en del av et statsstøttet kinesisk program for å stjele amerikanske industrielle og kommersielle hemmeligheter.

– Sett under ett tegner disse sakene og flere andre av samme slag et dystert bilde av et land som har besluttet å stjele seg til økonomisk framgang på USAs bekostning, sier justisministeren.

– Denne oppførselen er ulovlig, den er gal, og den er en trussel mot vår nasjonale sikkerhet. Det må ta slutt, sier han.

(©NTB)

