Kirkens Nødhjelp ber Norge avvise Trump-plan

Norge må gå i bresjen for en tydelig internasjonal avvisning av Donald Trumps plan for Midtøsten, krever Kirkens Nødhjelp.

Hjelpeorganisasjonens generalsekretær Dagfinn Høybråten kaller planen et uakseptabelt brudd på folkeretten.

– Et fortsatt håp om fred er helt avhengig av en tosidig og framforhandlet avtale mellom de faktiske partene, sier han til NTB.

– Vi har i dag vært i kontakt med en rekke av våre partnere i regionen, både israelske og palestinske. Alle er de tydelige på at palestinerne og deres rettigheter blir fullstendig oversett, og at den framlagte planen bare vil undergrave en framtidig fredsprosess, sier Høybråten.

Trumps plan innebærer israelsk annektering både av Jordandalen og bosetningene på Vestbredden.

– Norge har tidligere vært tydelig på at de israelske bosetningene er ulovlige i henhold til folkeretten og et alvorlig hinder for å kunne komme fram til en varig fredsløsning. Derfor mener vi at Norge i klare ordelag må avvise en ytterligere annektering av palestinsk land, og samtidig gå i bresjen for en tydelig internasjonal avvisning av planen, sier Høybråten.

