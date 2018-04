Kirurger har gjennomført verdens første penis- og skrotum-transplantasjon

- Endelig føler jeg meg mer normal.

Kirurger ved forskningsuniversitetet Johns Hopkins i Maryland i USA har gjennomført verdens første penis- og skrotum-transplantasjon, skriver sciencealert.com. Se illustrasjon av hvordan operasjonen ble gjort i videoen helt øverst!

Transplantasjonen ble utført på en soldat som ble skadet av eksplosiver under tjenestegjøring i Afghanistan. Transplantasjonen ble gjort i mars i år og varte i 14 timer. 11 kirurger deltok.

Penis, skrotum (pungen) og deler av bukveggen ble transplantert over fra en avdød donor. Kirurgene måtte koble urinrør, arterier, blodårer, muskler, nerver mm. til pasienten.

Testiklene fra donoren ble ikke transplantert, og pasienten må få tilført testosteron med sprøyte som et ledd i tilhelingen.

- Det er virkelig en skremmende skade å gå gjennom, og det er ikke lett å akseptere. Da jeg våknet opp, følte jeg meg endelig mer normal, med selvtillit, sier pasienten, som ønsker å være anonym, i en uttalelse lagt ut på universitetets nettsider.

Det har blitt foretatt en rekke penistransplantasjoner tidligere, men dette er den mest omfattende transplantasjonen som er gjennomført.

- Vi håper denne transplantasjonen vil gjenopprette tilnærmet normale urinveis- og seksualfunksjoner for denne unge mannen, sier sjefkirurg ved universitetet, W.P Andrew Lee, i en uttalelse.

Som ved alle andre typer transplantasjoner, er det bekymring for om kroppen kommer til å avvise vevet fra donoren. Så langt har det tilsynelatende gått bra. For å minimere risikoen for avvisning går pasienten gjennom en omfattende immunsuppressiv behandling.

