Kirurger og leger slår tilbake med «blodig» kampanje mot NRA

Legestanden i USA krever mer våpenkontroll og slår hardt tilbake mot våpenelskerne i NRA.

Denne måneden har det pågått en omfattende krangel mellom den kjente våpenorganisasjon NRA og det medisinske miljøet i USA.

Foranledningen er en rekke forskningsartikler om skytevåpen-relaterte skader og dødsfall, samt anbefalinger til mer våpenkontroll, som nylig ble publisert i det medisinske tidsskriftet Annals of Internal Medicine.

NRA (National Rifle Association), som er den mektigste våpenlobbyisten i USA, reagerte kraftig på artiklene og antydet at legestanden beveget seg inn på deres domene.

Der er spesielt artikkelen «Reducing Firearm Injuries and Deaths in the United States», som er forfattet av American College of Physicians (ACP), som har satt sinnene i kok blant våpenelskerne.

«Noen burde be arrogante, anti-våpen-leger om å holde seg til sin «lane» (gate red.anm.). Halvparten av artiklene i Annals of Internal Medicine har til formål å presse fram våpenkontroll. Det som er mest opprørende, er at det medisinske miljøet virker å ha rådført seg med ingen andre enn seg selv,» skrev NRA på sin offisielle Twitter-konto, ifølge CNN.

Poster blodige bilder

Twitter-meldingen slo imidlertid hardt tilbake på NRA, og resulterte i kampanjen #ThisIsOurLane (dette er vår gate). Hundrevis av kirurger og leger har delt sine groteske erfaringer og historier om skuddskadete pasienter på sosiale medier. Mange av dem har postet blodige bilder fra operasjonssalen som et tilsvar på angrepet fra NRA.

«Har du noen som helst anelse om hvor mange kuler jeg trekker ut av lik hver eneste uke? Dette er ikke bare min gate, det er min f***ings hovedvei,» skrev en rettsmedisiner fra San Fransciso, ifølge The Times.

I am a trauma surgeon. This is what it looks like. #StayInMyLane #ThisisMyLane pic.twitter.com/aHb8SCHiuv — Kathrine Holte, MD, DMSc (@kathrineholte) November 10, 2018

Det medisinske tidsskriftet Annals of Internal Medicine rettet enda mer skyts mot NRA i en lederartikkel forrige uke. Der skriver de at «NRA mener skytevåpen-relaterte skader og forebygging av dette ikke er innenfor legers domene».

«Vi kunne ikke vært mer uenig,» skriver Annals of Internal Medicine.

NRA har så langt ikke besvart avisens henvendelser om å kommentere det siste støtet fra legestanden.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er i USA hvor hun nettopp har deltatt på en kriminologikonferanse i Atlanta. Skytevåpen-relatert vold var ett av temaene på konferansen.

- Det er en utpreget fascinasjon for skytevåpen i USA. Mange barn får våpen når de er små, og det er veldig mye våpentrening. Men det er også store grupper som er motstandere av skytevåpen. Det reageres særlig sterkt på skytehendelser på skoler. Det blir alltid satt i gang store aksjoner etter slike hendelser, men det skjer ingenting i forlengelsen av det, sier Bjørnebekk til Nettavisen.

- Disse kampanjene har ikke ført til noe nedgang i skytevåpen-relatert vold, sier hun.

This one made it...not sure about the next one. Gun violence is a national public heath issue. #stayinmylane #StayInYourLane ⁦@NRA⁩ pic.twitter.com/ruxh6wArAK — Jason Smith (@DrJtrauma) November 13, 2018

12.996 skutt og drept i 2018

Hittil i år har det vært registrert 50.691 skytevåpen-relaterte hendelser i USA, ifølge Gun Violence Archive. 12.996 har blitt drept, mens 25.080 er skadet. 595 barn under elleve år er enten skadet eller drept med skytevåpen i 2018. 2517 tenåringer er enten blitt skadet eller drept med skytevåpen. I tillegg har det vært 316 masseskytinger.

- Det er helt tydelig at NRA har stor makt. Det som er forunderlig, er at i den første perioden var NRA tilhengere av strengere våpenlovgivning. Men nå er det det kommersielle og retten til å eie våpen som gjelder, sier Bjørnebekk.

- I Norge har vi et helt annet forhold til skytevåpen enn det amerikanerne har. I Norge er skytevåpen noe man bruker til jakt. Mens i USA er det noe man bruker til å forsvare seg mot andre mennesker. Så det er helt andre holdninger og tenkning til skytevåpen i USA, sier hun.

- Tilgjengeligheten til skytevåpen gjør at det også brukes til angrep, og ikke bare til forsvar, legger hun til.

Can’t post a patient photo.... so this is a selfie.



This is what it looks like to #stayinmylane. @NRA @JosephSakran pic.twitter.com/bVPtXH9oXn — Dave Morris (@traumadmo) November 10, 2018

- Hevet til et nytt nivå

Joseph Sakran er én av personene som startet kampanjen ThisIsOurLane. I 1994 ble Sakran (den gang 17 år) et uskyldig offer for skytevåpen-relatert vold under et sportsstevne på skolen. Han overlevde de livstruende skuddskadene i halsen, takket være traumekirurgi. To tiår senere jobber Sakran selv som traumekirurg ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore.

- Etter å ha blitt skutt i halsen, så har dette vært et nært og viktig tema for meg i veldig mange år. Men da NRA kom med den uttalelsen og prøvde å undergrave oss og vår rolle innen skytevåpen-relatert vold og med å få en slutt på denne offentlige helsekrisen, ble dialogen hevet til et nytt nivå. Takket være NRA, har de klart å forene det medisinske miljøet, sier Sakran til The Washington Post.

