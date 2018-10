Kjell Magne Bondevik tjener null kroner på å jobbe for fred

Norske «fredstopper» får generelt lav lønn og lave styrehonorarer.

Fredag formiddag kunngjøres årets tildeling av Nobels fredspris. Styreverv og stillinger knyttet opp mot fredsarbeid gir mye heder og ære, men det er ingen lukrativ bransje sådan.

40.000 i året

Medlemmene av Den norske nobelkomité fikk i 2017 et årlig honorar på 40.000 kroner. Komitéleder Berit Reiss-Andersen får 80.000 kroner.

Komiteens sekretær og direktør for Nobelinstituttet, Olav Njølstad, hadde en alminnelig inntekt i 2016 på 991.460 kroner, ifølge de siste tilgjengelige tallene fra skattelistene.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) er en annen norsk «fredstopp» som vier mye av sin tid til fredsbevarende arbeid. Bondevik stiftet Oslosenteret (for fred, demokrati og menneskerettigheter) i 2006.

Jobber gratis

Han trappet ned som leder tidligere i år, men jobber fortsatt deltid for Oslosenteret - gratis.

- Som leder av Oslosenteret har Bondevik den senere tid hatt en årlig godtgjørelse på 204.086 kroner, basert på cirka 60 prosent arbeidstid. I forbindelse med overgangen fra leder til arbeidende styreleder, har Bondevik frasagt seg all godtgjørelse, selv om han regner med å arbeide om lag like mye som før for Oslosenteret, sier direktør for Oslosenteret, Einar Steensnæs, til Nettavisen.

- Som direktør i 100 prosent stilling siden 1. oktober 2017, har jeg hatt en årlig godtgjørelse på 340.143 kroner, opplyser tidligere KrF-politiker og statsråd Steensnæs.

Norske fredstopper har langt mindre lønn og godtgjørelser enn norske eks-politikere i internasjonale toppverv og norske bistandstopper. I de to sistnevnte kategorier har de svært høye lønninger.

Nobelkomiteen består av (F.v) sekretær Olav Njølstad, Asle Toje, Anne Enger, Thorbjørn Jagland, Henrik Syse og komitéleder Berit Reiss-Andersen.

