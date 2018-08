Kjempeflått funnet i Sverige

Tre funn av monsterflåtten er gjort i Sverige.

Det svenske veterinærinstituttet (SVA) i Uppsala har gjennom et stort flåttprosjekt avdekket tre tilfeller av kjempeflåtten Hyalomma i Sverige, skriver Sveriges Radio. Flått av arten Hyalomma er kjent for å bære med seg livsfarlige sykdommer. Den er vanligvis å finne i Asia og Afrika, men også i noen europeiske land, ifølge European Centre for Disease Prevention and Control.

Kan klare seg i tøffere klima

Målet med prosjektet i Sverige er å avdekke hvilken effekt klimaforandringer kan ha på forekomsten av infeksjonsykdommer, der folk har sendt inn bilder av flått de har møtt på. De svenske forskerne mener det ikke er umulig at kjempeflåtten etter hvert kan etablere seg i Sverige.

- Denne flåtten kan kanskje finne nye måter å klare det litt tøffere svenske klimaet. Den kan kanskje kunne overvintre innendørs.

Nylig meldte også tyske forskere om funn av monsterflåtten Hyalomma marginatum. Flåtten er omkring fem ganger så stor som den vi vanligvis finner her hjemme, og de tyske forskerne uttrykte bekymring for at flåtten kunne etablere seg i Tyskland. Flåtten kan bære med seg bakterier og virus som kan gi tyfusfeber og blødningsfeberen hemoragisk krimfeber.

Har vært observert i Norge

I forbindelse med funnene i Tyskland snakket Nettavisen med flåttekspert og avdelingsdirektør ved Avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen.

- Den er jo kjent for å kunne overføre noen alvorlige sykdommer, så det er nok det folk er bekymret for, sier han.

Hyalomma har også vært observert i Norge, men Ottesen påpeker at det skal mye til før den klarer å etablere seg her.

- Med klimaendringer så kan jo alt skje, og da kan de dukke opp her også, sier Ottesen, sier han, men legger til at selv med dramatiske endringer, vil det være langt fremme i tid.

I en pressemelding hos det svenske veterinærinstituttet skriver også forsker Ann Albihn at skogflåtten, Ixones ricinus, øker og forventes å fortsette å øke i Sverige, Finland og Norge. Også Taiga-flåtten er ventet å øke langs kysten i Sverige og Finland, ifølge forskeren.

