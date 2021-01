Kjent fagforeningssleder for retten i Kambodsja

Rettssaken mot en av Kambodsjas mest framtredende fagforeningsledere har startet, dagen etter at 150 regimekritikere ble stilt for retten.

Rong Chhun er tiltalt for oppildning til uroligheter etter at han uttalte seg om situasjonen for kambodsjanske bønder ved grensen til Vietnam, et sensitivt politisk tema.

Han leder en av fagbevegelsens hovedorganisasjoner i landet, Det kambodsjanske fagforeningsforbundet.

Kambodsjanske myndigheter mener Chhun spredte usannheter da han siterte bøndene på at de mener Vietnam ikke respekterer grensen mellom landene.

Chhun ble arrestert i juli og risikerer mellom seks måneder og to år i fengsel.

(©NTB)

Reklame Hva skjer dersom man vinner 925 millioner?