Kjepper i hjulene for høyrepopulistisk «kupp» av Europa

Steve Bannons «The Movement» blir møtt med lunken mottagelse og utfordrende valglovgivning.

Donald Trumps tidligere, og oppsagte, sjefstrateg i Det hvite hus, Steve Bannon (64), har opprettet paraplyorganisasjon The Movement for å forene høyrepopulistiske partier i Europa.

Det kortsiktige formålet er å hjelpe høyrepopulistiske partier i valgkampen til EUs parlamentsvalg i mai måned neste år. Bannons plan er å hjelpe høyrepopulistiske partier i 13 EU-land med å få innpass i EU-parlamentet.

Bannon har tilbrakt flere måneder med å rekruttere høyrepopulistiske partier til sitt prosjekt som har base i Brussel. Bannon skal blant annet ha en rådgivende rolle for hvordan partiene kan vinne fram.

Kjepper i hjulene

Men nå har Bannons europeiske prosjekt fått kjepper i hjulene, ettersom flere nasjonale valglover kan hindre ham fra å være en aktiv bidragsyter i valgkamper, skriver The Guardian. Avisen skriver at nasjonal lovgivning vil hindre ham fra å gjøre noe «meningsfullt arbeid» i ni av de 13 landene han har utpekt seg.

Bannon selv erkjenner til en viss grad hindringene.

- Jeg er ikke totalt uenig med dere, sier han til The Guardian.

- Jeg tror det er mer fleksibilitet i noen områder. Men det er ingen sjanse for at vi noensinne vil bryte loven, sier han til avisen.

Forbudt i flere land

Bannon skal ha en nettoformue på 50 millioner dollar, og blar opp fra egen lomme til å finansiere det europeiske prosjektet. Han har gitt løfter om å bruke millioner av dollar på å gi høyrepopulistiske partier i Europa gratis tilgang til spesialisert meningsmålingsdata, analyser, sosiale medier-rådgivning og hjelp til utvelgelse av kandidater.

Steve Bannon var tidligere en viktig mann for Donald Trump, men røk etter hvert uklar med presidenten.

Eksperter og tjenestemenn som jobber med valglovgivning, mener denne typen bistand vil være vurdert som rene gavedonasjoner, skriver avisen. Profesjonelle tjenester fra utenlandske aktører, som har en pengeverdi, er forbudt i Frankrike, Spania, Polen, Tsjekkia, Ungarn og Finland, mens i Tyskland og Østerrike er det restriksjoner på denne typen tjenester.

I Danmark og Sverige er det tillatt med denne typen profesjonelle tjenester. I Italia er det foreløpig lovlig, men det er ventet en ny lovgivning som vil forby det.

Lunken mottagelse

Bannon har fått en lunken mottagelse på sitt framstøt overfor flere høyrepopulistiske partier. Aktuelle partier i Sverige, Danmark, Finland, Østerrike, Polen, Tsjekkia og Tyskland har antydet at de ikke vil slutte seg til The Movement.

- Vil ikke samarbeide med Bannon

Norge er ikke medlem av EU og er dermed ikke aktuell for parlamentsvalget til våren. Stortingsrepresentant i Utenriks- og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde (Frp), uttalte til Filter Nyheter i sommer at han mente det var uaktuelt for Frp å samarbeide med Steve Bannon om et felles europeiske høyresideprosjekt.

- Ikke med Steve Bannon, han har nok litt mer ytterliggående standpunkter enn oss. Men at partier i Europa ser på en felles innvandringspolitikk og hvordan innvandringen kan gjøres bærekraftig, er jeg for. Det har aldri vært vondt å snakke med hverandre. Vi må finne ut en måte å bli enige på. EU har feilet, men innvandringen går sin gang, og det haster, sa Tybring-Gjedde.

Utenlandsk påvirkning

Påstander om Russlands mulige påvirkning og innflytelse over presidentvalget i USA i 2016 og Storbritannias EU-folkeavstemning, er bakteppet til Bannons påvirkningskampanje i Europa.

Bannon mener imidlertid at hans bevegelse er noe helt annet enn at utenlandske stater angivelig blander seg inn i en stats parlamentsvalg.

- Det er veldig annerledes fra Russland, eller Kina, eller andre folk som prøver å få innflytelse, fordi jeg er en privat borger. Jeg har ingen tilknytning til Det hvite hus, sier han i et intervju med The Guardian.

