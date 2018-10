Klar bane for handelsavtale for Stillehavsregionen

Australia og New Zealand har nå ratifisert handelsavtalen for Stillehavsregionen (TPP). Avtalen trer i kraft før nyttår, til tross for at USA har trukket seg.

– Ratifiseringen vår betyr at vi garanterer maksimale fordeler for våre bønder og vårt næringsliv, sier Australias minister for handel, turisme og utvikling, Simon Birmingham.

Australia er det sjette landet som nå har ratifisert TPP-avtalen. Avtalen vil for Australias del tilføre landets økonomi 15,6 milliarder dollar innen 2030, ifølge Birmingham.

– Avtalen har fordeler som vil spre seg gjennom økonomien og nå fram til hver eneste person i New Zealand, fra fabrikkgulvet til bønder og til alle deler av vår servicebaserte industri, som er avhengig av vår eksportindustri, sier New Zealands statsråd for handel og eksportvekst, David Parker.

Elleve land er med på TPP-avtalen (Trans-Pacific Partnership) etter at USAs president Donald Trump trakk landet fra den i fjor.

Fra før har Japan, Canada, Mexico og Singapore ratifisert avtalen, som trer i kraft 30. desember. Innen den tid skal også Vietnam, Malaysia, Brunei, Peru og Chile ratifisere avtalen. TPP-avtalen omfatter en samlet befolkning på nesten 500 millioner mennesker.

Det pågår for tiden et separat arbeid for å meisle ut en frihandelsavtale som går under navnet Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP omfatter ti medlemsland i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen (ASEAN), samt Japan, Sør-Korea, Australia, New Zealand, India og Kina, men ikke USA.

