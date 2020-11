Klart for julekonsert i brannherjede Notre-Dame

Juletoner vil klinge fra den ikoniske og brannherjede Notre-Dame-katedralen i Paris på julaften. Korkonserten skal kringkastes direkte.

Julekonserten blir den første for koret i Notre-Dame siden den legendariske katedralen nesten ble helt ødelagt av en kraftig brann i april 2019.

For å arrangere konserten er det blitt leid inn et orgel, ettersom Notre-Dames majestetiske orgelpiper er i ferd med å bli restaurert etter flammenes herjing.

Det har bare vært to arrangementer i kirkebygget fra det 13. århundre siden brannen, en liten messe i juni 2019 og en bønneseremoni på langfredag i år.

Michel Aupetit, erkebiskopen i Paris, sier at to solister vil lede koret, og at konserten blir sendt på radio.

Arbeidet med å restaurere katedralen nådde en milepæl i forrige uke da siste rest av metallstillaset som smeltet sammen i taket i brannen ble fjernet. Det gjør at taket kan stabiliseres, og at arbeidet med å bygge opp det ødelagte taket og kirkespiret kan fortsette.

President Emmanuel Macron har satt som mål at katedralen skal være bygget opp igjen innen fem år etter brannen.

(©NTB)

