Klart for kjennelse i saken etter Lockerbie-bomben

De etterlatte etter libyeren som ble funnet skyldig i terroraksjonen mot et Pan Am-fly i 1988, fikk i mars gjenopptatt saken. Nå venter de på kjennelsen.

De tidligere libyske etterretningsoffiseren Abdelbaset Mohmet Al-Megrahi ble i 2001 funnet skyldig i å ha plassert bomben som kostet 270 mennesker livet, elleve av dem på bakken da Pan Ams rute 103 styrtet i den skotske landsbyen Lockerbie.

Megrahi ble dømt til livsvarig fengsel, men fastholdt til sin død i 2012 at han var uskyldig dømt.

Etter lang juridisk tautrekking vant de etterlatte i mars i år fram med sitt krav om å få saken gjenopptatt, etter at en gjenopptakelseskommisjon ga dem medhold i at forsvaret ble nektet tilgang til alt relevant materiale under saken og at dommen dermed kan ha vært uriktig.

Torsdag trådte dommerne tilbake for å bli enige om en kjennelse, som de har tre dager på seg til å komme fram til.

Den britiske regjeringen har i alle år nektet å legge fram etterretningsdokumenter som kan bidra til å kaste lys over hvem som sto bak terroraksjonen.

Teoriene om at det var andre enn Libya, har vært mange opp gjennom årene. Blant dem som har vært anklaget er Iran.

Iran skal ha plassert bomben på flyet som hevn for at et amerikansk marinefartøy seks måneder tidligere skjøt ned et iransk passasjerfly, der 290 mennesker døde. Myndighetene i Teheran har i alle år benektet dette.

