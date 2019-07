Klart for verdensmesterskap i Fortnite – tre norske er med

I helgen møtes verdenseliten for å avgjøre hvem som er best i dataspillet Fortnite. Vinneren stikker av med mer penger enn Wimbledon-vinnerne gjorde.

Fortnite World Cup blir avviklet på et stadion New York. Konkurransen for å kvalifisere seg har vært nådeløs, i løpet av ti uker har 40 millioner spillere prøvd seg.

Totalt 100 solospillere og 50 duoer skal kjempe om premiepotten, og tre norske tenåringer er med, ifølge gamer.no : Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen (16), Martin «MrSavage» Foss Andersen (14) og Endre «Endretta» Byre (14).

Premiepotten er totalt på 30 millioner dollar, tilsvarende omkring 260 millioner kroner. Det vil bli den største summen som deles ut på et e-sport-arrangement noensinne, ifølge BBC.

Alle finalistene er sikret minst 50.000 dollar, mens alle på de fire øverste plassene blir dollarmillionærer. Vinneren er sikret 3 millioner dollar, litt mer enn årets Wimbledon-vinnere Simona Halep og Novak Djokovic satt igjen med.

Overlevelsesspillet Fortnite er blitt en kjempesuksess i en industri som allerede er enorm. Helgens Fortnite World Cup er den første som avvikles.

Fredag holdes det finale i såkalt kreativ modus. Lørdag er det finale for tomannslag, den såkalte duokategorien. Søndag er det alle mot alle – da skal den beste enkeltspilleren kåres.

(©NTB)