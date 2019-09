Klimaaktivister pågrepet for droneaksjon på Heathrow

Britisk politi har pågrepet sju klimaaktivister for å ha planlagt å stoppe flytrafikken på storflyplassen Heathrow med droner.

Planen var å fly droner over London-flyplassen fredag og i helgen, slik at trafikken på flyplassen ble hindret.

Aktivistgruppen kalt Heathrow Pause er undergruppe av aktivistgruppen Extinction Rebellion. Deres mål er å stanse den planlagte utbyggingen av en tredje rullebane på London-flyplassen og å redusere skadelige utslipp ved lufthavnen til et nullnivå innen 2023.

Under aksjonen fredag fikk imidlertid klimaaktivistene tekniske problemer. Den første dronen nektet å lette siden den ikke klarte å motta signaler fra fjernkontrollen som skulle styre den.

– De jammer oss, vi får ikke signal, sier en av aktivistene i en video postet i sosiale medier fra aksjonen.

London-politiet vil verken bekrefte eller avkrefte at de har brukt jamme-utstyr for å forstyrre aktivistenes droner.

Fem av de pågrepne klimaaktivistene er menn, mens to er kvinner. Aktivistene ble pågrepet både torsdag og fredag på bakgrunn av «mistanke om planer om ordensforstyrrelse».

I januar ble avganger ved flyplassen innstilt i 90 minutter som følge av meldinger om at en drone var observert. Før jul ble over 1.000 flyavganger kansellert ved London-flyplassen Gatwick da droner ble observert over området.

