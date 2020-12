Klimaendringer truer verdensarvsteder

Klimaendringer truer en tredel av Unescos verdensarvsteder med naturhistorisk betydning. Det står imidlertid bra til med de norske fjordene.

Blant verdensarvstedene tilstanden nå er «kritisk» for, er australske Great Barrier Reef, kommer det fram i en ny rapport fra Verdens naturvernunion (IUCN).

Revet er sammen med beskyttede øyer og områder i California-bukta to nye tilskudd på lista over kritisk truede steder. Totalt er 18 steder i denne kategorien, som ifølge IUCN har behov for «umiddelbare» og «storskala» vernetiltak for å reddes. Blant de andre er nasjonalparken Everglades i USA og Turkana-sjøen i Kenya.

Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er i den helt andre enden av skalaen, oppført blant stedene der tilstanden vurderes som «god».

Betydelig oppgang fra 2017

Mange av de 252 Unesco-listede stedene med naturhistorisk betydning er truet.

Hele 94 av stedene står overfor «betydelig» eller «kritisk» risiko av en rekke årsaker, blant dem turisme, jakt, brann og vannforurensning. Det er en oppgang fra 2017, da dette gjaldt for 62.

I studien antydes det også at koronapandemien har gått utover noen av verdens vakreste og mest dyrebare naturområder. Pandemien og de tilhørende smitteverntiltakene påvirker eller har potensial til å påvirke mer enn 50 av områdene.

I en viss grad er påvirkningen positiv, først og fremst en «nedgang i press fra turisme på naturlige økosystemer», heter det i rapporten. Påvirkningen er dog i større grad av negativ art.

Blant annet fører stengte turistattraksjoner til betydelige tap av inntekt og arbeidsplasser, og begrensninger på vakthold har ført til tap av kontroll over ulovlige aktiviteter, heter det i rapporten.

Klimaendringer truer flest

Klimaendringer er imidlertid den suverent største trusselen. De utgjør en høy eller veldig høy risiko for 83 av områdene, og har dermed overgått trusselen utgjort av fremmede arter, som toppet lista for tre år siden.

Rapporten «viser skaden klimaendringer gjør på vår naturlige verdensarv, fra minkende isbreer, til blekede korallrev, til stadig hyppigere og mer omfattende branner og tørkeperioder», sier IUCN-sjef Bruno Oberle i en uttalelse.

– Rapporten understreker hvor mye det haster å takle klimautfordringene sammen på globalt plan, sier Oberle.

(©NTB)

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar