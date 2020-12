Klimatoppmøte i skyggen av pandemien

Parisavtalens femårsdag ble lørdag feiret med et digitalt toppmøte, som fant sted i skyggen av koronapandemien og fortsatt store utslipp av klimagasser.

Siden Parisavtalen ble undertegnet 12. desember 2015, har utslippene av skadelige klimagasser fortsatt å øke.

Utvinningen av fossilt brensel, som er den fremste kilden til utslipp, antas å øke med 2 prosent per år fram til 2030.

Hvert år hogges det også skogsområder på størrelse med Storbritannia, skog som ellers kunne ha bundet opp store mengder CO2.

Til tross for det dystre bakteppet, fins det likevel lyspunkter, mener forskningssjef Åsa Persson ved Stockholm Environment Institute.

– Vi er fortsatt veldig langt unna å nå målene i Parisavtalen, men vi begynner i alle fall å se at land setter i verk tiltak,og at arbeidet har begynt, sier hun.

– Selv de store utslippslandene setter nå opp langsiktige mål for å minske sine utslipp, sier Persson.

Positive tegn

Professor Karin Bäckstrand, som leder Klimapolitisk råd i Sverige, ser også flere positive tegn.

– Utslippene har økt, men samtidig har andelen fornybar energi økt eksplosjonsartet. Og store oljeselskap som BP har sagt at det ikke lenger fins lønnsomhet i fossilt brensel, sier hun.

Et økende antall land og regioner sier nå at de tar mål av seg til å bli klimanøytrale innen 2050, blant dem EU, Kina, Japan og Sør-Korea.

Sammen med USA, der påtroppende president Joe Biden har lagt fram ambisiøse klimaplaner, står disse landene i dag for rundt to tredeler av verdens totale utslipp av skadelige klimagasser.

– Nylig ble det lagt fram en studie som viser at vi begynner å nærmere oss togradersmålet dersom alle disse planene blir realisert, sier Bäckstrand.

Tvetydig tekst

De nasjonale målene for hvordan utslippene skal reduseres, er helt sentrale i Parisavtalen. Tanken er at disse målene skal skjerpes hvert femte år, slik at ambisjonsnivået gradvis heves.

I henhold til avtalen skal landene levere inn nye planer for klimakutt innen utgangen av året, eller før klimamøtet COP26. Det skulle ha funnet sted i år, men er utsatt til utgangen av neste år som følge av koronapandemien.

På dette punktet er teksten i Parisavtalen heller ikke helt entydig, og flertallet av land har ennå ikke levert slike planer.

– Det er faktisk litt uklart skrevet i avtalen hva som egentlig gjelder. Jeg tror at mange blir forsinket på grunn av covid-krisen, men fram til COP26 tror jeg at alle kommer til å levere skjerpede planer, sier Persson.

(©NTB)

Reklame Få igjen: Kjøp eksklusiv sjokolade til julen