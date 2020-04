Klokka tikker for Gantz og Netanyahu

Benny Gantz og Benjamin Netanyahu sitter i forhandlinger bare timer før førstnevntes mandat til å danne regjering i Israel utgår.

Forhandlingsdelegasjoner fra Netanyahus Likud-parti og Gantz parti Blått og hvitt forsøkte onsdag kveld å bli enige om en kriseløsning som innebærer dannelse av en ny samlingsregjering.

Gantz har fått i mandat å danne regjering, og fristen utløper ved midnatt.

Hvis samtalene igjen bryter sammen, har president Reuven Rivlin fastslått at han vil sende oppgaven om å danne regjeringen til Knesset.

Blått og hvitt opplyser at de bare vil sitte i en koalisjonsregjering med Likud dersom de får løfte om at demokratiet sikres i kampen for å bekjempe koronaepidemien.

Gantz og Netanyahu møttes hjemme hos Netanyahu mandag kveld for å forsøke å bli enig om de siste detaljene i en avtale, men fikk fornyet frist ettersom de ikke ble enige.

Om de to ikke greier å bli enige, kan et dypt splittet Israel måtte gå til valg for fjerde gang på litt over et år.

(©NTB)