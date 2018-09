Knallharde fronter i svensk valginnspurt

Sverigedemokratenes partileder, Jimmie Åkesson bekrefter i en pressemelding at han kommer til å boikotte SVT valgkampsending.

Avgjørelsen kommer etter SVTs kommentar om at de tar avstand fra Åkessons kommentarer under en debatt.

Det var da Åkesson skulle forklare hvorfor ikke flere innvandrere er i jobb at kommentaren som fikk Lööf til å tenne på alle pluggene, falt.

– Det er fordi de ikke er svensker. De passer ikke inn i Sverige, og det er klart at da er det vanskelig å få jobb, sa SD-lederen.

SVT i fokus

Centern-leder Annie Lööf slo neven i bordet og havnet sammen med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson og ikke minst SVT i fokus på valgkampens siste dag.

– Hvordan er det du uttrykker deg, ropte Lööf sint, mens hun slo i bordet.

– Det er påkrevd med politiske ledere som står opp for anstendighet og slår neven i bordet når anstendighetens grenser for hvordan vi ser på andre mennesker, blir passert, sier Lööf til NTB lørdag.

Hennes utfall mot innvandringskritiske Sverigedemokraternas (SD) leder Jimmie Åkesson – og etterspillet mellom hans parti og SVT – dominerte valgkampdekningen fullstendig dagen før dagen.

Derfor ble saken også sentral da Lööf drev valgkamp på Sergels torg i Stockholm.

– Vi må ta fighten. Vi må stå opp for medmenneskelighet, likestilling, demokrati, pressefrihet og grunnleggende rettigheter. Det ble veldig tydelig i går kveld at dette er alvor nå, sa hun lørdag ettermiddag.

Men saken fikk et større etterspill først etter at SVTs debattleder Martina Nord senere samme kveld gikk ut og kalte Åkessons uttalelse grovt generaliserende og tok avstand fra den.

SD krevde på et oppvaskmøte lørdag en unnskyldning fra statskanalen, men SVT holdt fast på sin vurdering. Det fikk SD til å boikotte SVTs valgsending søndag.

Samtidig sier kringkastingssjefer i Danmark og Norge at noe slikt ikke kunne skjedd der.

– En partileder ville måtte ta ansvar for nesten enhver tenkelig uttalelse som måtte komme, sier NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen til NTB.

Fryser ut Åkesson

Steile fronter til tross: Sverigedemokraternas vekst er blitt et kjempeproblem for de øvrige partiene, også den borgerlige alliansen som Centern og Annie Lööf tilhører. Ingen vil samarbeide med Åkesson.

– Går ikke Alliansens vei til makt gjennom Sverigedemokraterna?

– Alliansens makt kommer fra velgerne og velgernes tillit. Vi har tidligere styrt Sverige sammen i åtte år – den første perioden med eget flertall, den siste med et relativt flertall. Det har vi alle muligheter til å gjøre også fra mandag og fremover. Blir Alliansen større enn de rødgrønne, kommer vi til å danne en allianseregjering, sier Lööf til NTB.

– Men hva om Alliansen blir mindre enn den rødgrønne blokken?

– Da kommer vi til å stemme nei til Stefan Löfven i den obligatoriske statsministeravstemningen som følger. Etter det vil vi innlede samtaler, der Alliansen holder sammen om å føre samtaler over blokkgrensen.

Valgthriller

To av de store spørsmålene før valget er hvor stor oppslutning SD får, og hvilken av de to blokkene som blir størst. På et gjennomsnitt av målinger får SD nå støtte fra 19,2 prosent.

Den siste tiden har det vært svært jevnt mellom de rødgrønne og Alliansen, og lørdag viste en fersk måling i Aftonbladet at Alliansen er større enn de tre rødgrønne partiene. Det er imidlertid bare 80.000 stemmer som skiller blokkene.

Alliansen får samlet 40,7 prosent, mens den rødgrønne blokken får 39,4 prosent. Hvilken av de to blokkene som blir størst, kan få betydning for regjeringsspørsmålet, selv om SD uansett kommer på vippen.

Målingen viser også at 265.000 velgere ennå ikke har bestemt seg.

(©NTB)

