Knutby-pastor Helge Fossmo kan løslates i 2021

Drapsdømte Helge Fossmo, kjent som Knutby-pastoren, kan prøveløslates i 2021. Livstidsdommen mot ham ble onsdag omgjort til 26 års fengsel.

Fossmo, som har norske foreldre, ble i 2004 dømt til fengsel på livstid for medvirkning til drap på sin kone Alexandra, samt for medvirkning til drapsforsøk i to tilfeller.

Retten mener han manipulerte parets tidligere barnevakt Sara Svensson til å drepe kona. Svensson ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drap og drapsforsøk.

I september ble det kjent at svensk påtalemyndighet hadde gått med på en tidsbestemt straff for Fossmo. Han ba da om en fengselsstraff på 25 år, mens aktor ba om 28 år. Tingretten falt onsdag ned på 26 år.

Påtalemyndigheten viste til en utredning fra Rättsmedicinalverket der det heter at det nå er «mindre trolig at han kommer til å begå kriminalitet av alvorlig art» dersom han slippes fri, ifølge Aftonbladet.

Derimot finnes det fortsatt en risiko for at den tidligere pastoren kan «manipulere og bedra sine omgivelser for å tilrane seg fordeler», het det videre.

