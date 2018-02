Koch-brødrene vil bruke tre milliarder kroner på mellomvalget i USA

Pengene styrer amerikansk politikk.

NEW YORK (Nettavisen): Brødrene Charles Koch (82) og David Koch (77) er velkjent i USA for sitt økonomiske engasjement i politikken. Oljemilliardærene har brukt enorme summer det siste tiåret på å påvirke velgernes beslutninger ved valgurnene.

Koch-brødrene styrer et omfattende nettverk av konservative donorer, politikere og tankesmier.

Nå melder CNN at brødrenes nettverk planlegger en massiv pengebruk i forbindelse med mellomvalgene her i 2018. Demokratene har medvind i seilene og Koch-brødrene og deres samarbeidspartnere ønsker at republikanerne skal beholde kontrollen over både Representantenes hus og Senatet.

Det vil gjøre jobben langt lettere for president Donald Trump om republikanerne styrer Kongressen.

Går all-in



- Dette nettverket kommer til å gjøre vår største investering noensinne i et mellomvalg. Vi er all-in, sier president Tim Phillips i «Americans for Prosperity», en av gruppene i nettverket.

Innen valgdagen 6. november vil investeringen være på om lag tre milliarder kroner.

Et av punktene på agendaen deres blir å promotere skattereformen som nylig ble vedtatt.

- Jobben vår er å sikre at vi får satt søkelyset på fordelene som skjer på grunn av denne loven og som over tid bør overvelde det som har vært av fordommer, sier Phillips ifølge CNN.

Fakta: Dette er «super-PAC»:

Et uavhengig innsamlingsfond som ikke kan donere direkte til politiske kandidater eller partier, men som utover det kan bruke ubegensede summer. Det er ingen begrensning på hvor mye penger en enkeltperson, et selskap eller en fagforening kan donere til et super-PAC-fond. Pengene brukes typisk til å reklamere for eller imot en politisk kandidat.

Super-PAC



Årsaken til at Koch-brødrene kan bruke så enorme summer på å påvirke politikken i USA, skyldes det som kalles «super-PAC», en videreutvikling av «Political Action Committee». Super-PAC ble resultatet av en høyesterettsdom som kalles «Citizens United».

USAs høyesterett fastslo at nonprofittorganisasjonen Citizens United under beskyttelse av ytringsfriheten hadde lov til å for eksempel lage en negativ film om Hillary Clinton. Retten konkluderte med at loven som forbød politisk reklame brøt med loven om ytringsfrihet.

Rick Tyler, den tidligere kommunikasjonsdirektøren i valgkampen til Ted Cruz, er en av dem som kjenner best til bruken av super-PAC i USA. Han ledet en av de første slike før valget i 2012, da president Barack Obama stilte til gjenvalg. Tyler ledet en super-PAC for Newt Gingrich på oppdrag fra kasinomilliardæren Sheldon Adelson.

- Retten gikk ikke langt nok, etter min mening, sier Tyler til Nettavisen.

- Jeg er enig i at Citizens United hadde rett til å lage filmen, selv om Hillary Clinton var presidentkandidat. Selv om intensjonen deres var å sabotere for Clinton, synes jeg likevel at de hadde rett til å lage den. Det retten ikke gikk langt nok i å si, var at politikere selv har rett til å samle inn og bruke så mye penger de vil på sitt eget kandidatur.

GOP-STRATEG Rick Tyler.

Mørkepenger

Til tross for at Tyler selv har utnyttet mulighetene som ligger i en super-PAC, er han tydelig på at det er flere negative sider ved dette.

- Det er ikke alltid tydelig hvem som betaler for annonseringen og hva hensikten med den er. Du kan se nederst at en annonse er «betalt av «Dumme Mennesker for et Fritt Samfunn»» eller noe sånt, men det er helt meningsløst, for du må gjøre ganske mye research for å finne ut hvem som står bak gruppen, sier Tyler til Nettavisen.

- Det er derfor vi kaller det «mørkepenger». Sånn bør det ikke være. Det bør være tydelig hvem som har betalt for annonseringen og hva hensikten deres er, legger han til.

Hør intervjuet med Rick Tyler i denne podkasten:

Selv om Koch-brødrene nå sier offentlig at de gjennom nettverket sitt vil investere tre milliarder kroner, er det altså ikke opplagt at velgerne vil få med seg hvordan dette skjer. Det som er sikkert, er at det amerikanske folk kommer til å bli eksponert for mye politisk reklame i 2018.

Republikanerne vant presidentvalget i november 2016, mens demokratene som nevnt har fått medvind i seilene i lokale valg etter nederlaget til Hillary Clinton. Demokratenes kandidat Doug Jones vant for eksempel senatsvalget i Alabama før jul.

- Venstresiden har fått en ny driv. Det er ingen tvil om det. Og det er klokt å forstå og anerkjenne det, sier Tim Phillips.

MILLIARDÆREN David Koch vil investere store penger i mellomvalgene i USA i 2018.

34 til valg i Senatet

Hele 34 seter i senatet skal velges. Republikanerne har flertall 51-49 her akkurat nå, så demokratenes håp er å vinne to ekstra seter. Det ser imidlertid vanskelig ut. Hele 26 av de 34 setene som skal velges, tilhører i dag demokrater.

Ifølge oversikten til The New York Times er det helt åpent om de demokratiske senatorene Joe Donnelly fra Indiana, Claire McCaskill fra Missouri og Joe Manchin fra Vest-Virginia klarer å beholde sine seter.

The Times har plassert ytterligere sju senatorer fra demokratene i delstatskategorien «lener mot demokratene»: Bill Nelson fra Florida, Tina Smith fra Minnesota, Jon Tester fra Montana, Heidi Heitkamp fra Nord-Dakota, Sherrod Brown fra Ohio, Tammy Baldwin fra Wisconsin, Angus King fra Maine og Bob Casey fra Pennsylvania.

Det betyr at bare 15 av de 26 senatorene som stiller til valg for demokratene kan føle seg trygge.

Hos Republikanerne er fem av åtte trygge seter: Ted Cruz i Texas, Deb Fischer i Nebraska, Roger Wicker i Mississippi, John Barrasso i Wyoming og erstatteren til Orrin Hatch i Utah. Plassen til Bob Corker i Tennessee står åpen, men fylles trolig av en annen republikaner.

Spenningsmomentet hos republikanerne er størst i Arizona, der Jeff Flake gir seg, og i Nevada, der Dean Heller er på gjenvalg.

Åpent i Huset

I Representantenes hus håper Demokratene å vinne minst 24 seter for å komme opp til de 218 setene som er nødvendige å ha for å besitte flertallet. Ifølge The New York Times er det 181 trygge seter for demokratene og 181 som er trygge for republikanerne, mens det er usikkerhet knyttet til 73 seter. 44 av disse lener mot republikanerne, 12 mot demokratene og 17 virker helt åpne.

RICK TYLER ledet en super-PAC for Newt Gingrich i forbindelse med presidentvalget i 2012. I 2016 var han kommunikasjonssjef for valgkampen til Ted Cruz.

Rick Tyler vurderer det slik at republikanerne satser for fullt på at økonomien skal hjelpe dem med å beholde Kongressen, mens demokratene setter pengene på at misnøyen med president Donald Trump skal gi dem flertall etter mellomvalget.

- Vi må se på økonomien her. Enten man liker det eller ikke, tror jeg folk flest ser an sin egen økonomi og vurderer om den er god eller dårlig. Ronald Reagan kom under sin valgkamp i 1980 med den minneverdige uttalelsen «Har du det bedre økonomisk nå enn for fire år siden?». Det er i et nøtteskall det som avgjør mange valg, sier Tyler til Nettavisen.

- Republikanerne har plassert et veddemål og jeg tror at det er et ganske godt veddemål. Det er at de vedtok en skattekuttplan – det er definitivt ingen reform – og med den tanke at den vil hjelpe økonomien. Min vurdering er at økonomien vil fortsette å bevege seg i en positiv retning, sier Rick Tyler.

Han tror den økonomiske utviklingen vil være sterk nok til å dekke over at beregningene til Kongressens budsjettkontor forteller at skatteplanen over tid vil føre til underskudd.

UPOPULÆR: Hele 55,6 prosent av USAs befolkning er misfornøyd med president Donald Trump.

- Demokratene har plassert et annet veddemål. De vedder på at Donald Trump vil være så upopulær at velgerne vil sende ham et budskap. Og Donald Trump er svært upopulær. For å gi dere et inntrykk av hvor upopulær han er: Oppslutningen hans er på under 40 prosent, la oss si at snittet ligger på 39 prosent, poengterer Tyler overfor Nettavisen.

Dette er den laveste oppslutningen en president har hatt etter ett år siden man begynte med meningsmålinger.

- Samtidig er den kunstig høy! fremholder han.

- Det sier jeg fordi aksjemarkedet stadig setter nye rekorder, folks pensjonsplaner blir bedre, vi har praktisk talt ingen arbeidsledighet og lønningene har gått litt opp, så folk burde være ekstremt fornøyde med denne presidenten. Og det er de ikke.

