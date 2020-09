Komitéleder vil hjelpe Trump med å få på plass ny høyesterettsdommer

Senator Lindsey Graham, som leder Senatets justiskomité, vil støtte president Donald Trumps forsøk på å få godkjent en ny høyesterettsdommer før valget.

En av de ni plassene i høyesterett ble brått ledig da liberale Ruth Bader Ginsburg (87) døde fredag etter 27 år i embetet.

Republikaneren Graham har tidligere sagt at han ikke vil presse gjennom en nominasjon av en ny høyesterettsdommer så kort tid før et presidentvalg. Siden har han hintet om at han vil snu.

I en rekke meldinger på Twitter begrunner han beslutningen lørdag. Han sier den til dels er basert på Demokratenes forsøk på å stanse utnevnelsen av den konservative dommeren Brett Kavanaugh i 2018.

Graham sier han vil støtte «enhver innsats» fra Trump med å fylle den tomme plassen.

