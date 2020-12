Kommunikasjonssjefen i Det hvite hus slutter

Det hvite hus' kommunikasjonsdirektør Alyssa Farah kunngjorde torsdag at hun gir seg. Avgjørelsen ses som en taus aksept av valgnederlaget til Donald Trump.

– Etter fantastiske tre og et halvt år forlater jeg Det hvite hus for å finne nye muligheter, skrev Farah, som også har vært talsperson for visepresident Mike Pence og Pentagon før hennes nåværende stilling.

– Jeg er stolt over de fantastiske tingene vi har gjort for å gjøre landet vårt sterkere og tryggere, skrev hun uten å nevne Trump.

Farah har for det meste holdt en lav profil etter valget 3. november, som sikret Joe Biden seieren over Trump.

Trumps presidentperiode avsluttes 20. januar, men han har ikke erkjent valgnederlaget og fortsatt å komme med påstander om omfattende valgjuks.

