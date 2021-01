Kommunistpartiet i Vietnam begynner viktig møte

Vietnams president Nguyen Phu Trong skrøt av landets koronahåndtering under åpningen av et viktig møte for Vietnams regjerende kommunistparti.

Trong, som også er partiets generalsekretær, sa i sin tale tirsdag at Vietnam er blitt anerkjent som et lysende eksempel i kampen mot pandemien. Bare litt over 1.540 smittetilfeller og 35 dødsfall er registrert i Vietnam, som har 96 millioner innbyggere. På kommunistpartiets kongress blir det avgjort om Trong får fortsette som generalsekretær og landets øverste leder. Også flere andre av Vietnams viktigste ledere vil i praksis bli utpekt på møtet som varer fram til 2. februar. Det vietnamesiske kommunistpartiet holder partikongress hvert femte år. Menneskerettsgrupper mener partiet har slått hardere ned på meningsmotstandere i forkant av møtet. (©NTB) Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk Politikk Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her