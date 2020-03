Kona til Canadas statsminister friskmeldt fra covid-19

Canadas statsminister Justin Trudeau og kona Sophie Gregoire Trudeau har begge vært i isolasjon hjemme etter hun fikk påvist smitte fra covid-19-viruset i midten av mars. Lørdag skrev hun på Facebook at hun var blitt friskmeldt. Foto: Justin Tang/The Canadian Press/ AP/ NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

To drøye uker etter at hun testet positivt for koronavirus er Sophie Gregorie Trudeau, kona til Canadas statsminister Justin Trudeau, blitt friskmeldt.

Candas statsminister gikk selv i selvpålagt isolasjon da kona hans den 13. mars testet positivt på koronaviruset. Lørdag meldte Sophie Gregorie Trudeau selv på Facebook at hun var blitt friskmeldt av legen. – Jeg føler meg så mye bedre og har fått friskmelding fra legen min og fra det offentlige helsevesenet i Ottawa, skriver Trudeau, som oppfordrer folk til å lytte til vitenskapsfolk og vise omtanke for hverandre. Hun testet positivt for koronavirus etter en tur til London i mars. Ektemannen hadde ingen symptomer på sykdom, men isolerte seg likevel hjemme og jobbet derfra. (©NTB)

