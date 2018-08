Kona til mannen bak angrepsforsøk i Barcelona sier han var suicidal

Mannen som ble drept da han forsøkte å angripe politifolk i Barcelona mandag, var suicidal, ifølge kona.

Flere spanske medier meldte tirsdag at kona har forklart politiet at ektemannen sto fram som homofil bare måneder tidligere. Hun skal også ha sagt at han skammet seg over dette ettersom det var i strid med hans muslimske tro, og at han for to uker siden ga beskjed om at han ville skilles.

Kona mistenker at angrepsforsøket på politistasjonen i Cornella de Llobregat, sørvest for Barcelona sentrum, var et selvmordsforsøk.

Avisen La Vanguardia skriver tirsdag at kona er spansk, og at hun har konvertert til islam.

Verken politiet i Catalonia eller innenriksdepartementet vil kommentere opplysningene.

Politiet har opplyst at den 29 år gamle mannen, som opprinnelig var fra Algerie, ankom den stengte politistasjonen tidlig mandag morgen. Han presset på knappen for å komme inn flere ganger, og da politiet slapp ham inn, trakk han en stor kniv.

En kvinnelig politibetjent skjøt og drepte mannen på stedet. Politiet har også opplyst at mannen ropte «Allah», samt flere ord de ikke forsto.

Hendelsen blir nå etterforsket som terror.

