Kongefamilien i Dubai hevder prinsessen blir tatt vare på

Datteren til Dubais hersker, prinsesse Latifa, blir tatt vare på av familien og helsepersonell, ifølge en kunngjøring fra kongefamilien.

Prinsesse Latifa hevdet denne uka i en mobilvideo at hun ble holdt «som gissel» av faren, Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Han er en av verdens rikeste menn og statsminister og visepresident i De forente arabiske emirater.

– Jeg er et gissel. Denne villaen er omgjort til et fengsel. Jeg får ikke engang trekke frisk luft utendørs, sier 35-åringen i videoen, som BBC viste.

Forsøkte å flykte

Prinsessen forsøkte i 2018 å flykte til India i en seilbåt, men ble stanset av kommandosoldater og fløyet tilbake til Dubai. Siden hørte ingen fra henne før videoen denne uka.

Human Rights Watch har engasjert seg i saken og har bedt faren svare på hvor datteren befinner seg.

Fredag krevde også FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, svar og beviser for at prinsessen er i live.

Tas vare på

Fredag kveld kom svaret fra Emiratenes ambassade i London, i form av en kunngjøring fra kongefamilien i Dubai.

– Vi vil få takke dem som har gitt uttrykk for bekymring over hvordan hun har det, til tross for at pressedekningen absolutt ikke reflekterer de faktiske forhold, heter det.

– Familien kan bekrefte at hennes høyhet blir tatt vare på hjemme, der hun støttes av familien og helsepersonell. Hun blir stadig bedre og vi håper at hun kan vende tilbake til offentligheten igjen når tiden er inne, heter det videre.

(©NTB)

Reklame Her er årets beste påskeegg