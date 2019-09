Kongelig misnøye med Camerons avsløring

Det britiske hoffet skal være lite fornøyd med at David Cameron forteller offentlig at han ba dronningen hjelpe til å hindre at skottene stemte for løsrivelse.

I memoarene som kommer ut til uken, skriver den tidligere statsministeren at han spurte om dronningen kunne «heve et øyenbryn» kort tid før folkeavstemningen i 2014. Det har ikke kommet noen offisiell kommentar fra Buckingham Palace, men en kilde sier til BBC at Camerons avsløring ikke har falt i god jord. – Det er ikke i noens interesse at samtaler mellom statsministeren og dronningen blir offentliggjort. Det gjør det svart vanskelig å bygge et godt forhold, sier kilden. Få dager etter at Cameron ba dronning Elizabeth om hjelp til å holde Storbritannia samlet, gikk monarken ut og oppfordret folk til «å tenke svært nøye på fremtiden». (©NTB)