Kongen vil trolig ta opp menneskerettigheter med Kina

Kong Harald visste ikke om Kinas omstridte «omskoleringsleire» før han kom til landet. Han sier at menneskerettigheter blir et tema i dialogen med myndighetene.

– Vi som kommer fra Vesten, er veldig opptatt av menneskerettigheter, og dette kommer vi til å ha en dialog med Kina om, og vi kommer helt sikkert til å få anledning til å ta opp dette senere, sa kongen da han møtte norsk presse i Dunhuang lørdag.

Kongeparet er på et ni dager langt statsbesøk, og i forkant har blant annet Amnesty bedt dem om å ta opp menneskerettigheter med kinesiske myndigheter.

Omstridte leirer

Kongen ble spurt direkte om situasjonen i Xinjiang-provinsen, hvor Amnesty har anslått at opp mot én million mennesker er internert i «omskoleringsleirer».

– Jeg visste egentlig ikke om det før jeg så det i avisen da vi var her. Men dette tror jeg sikkert er tilfelle. Dette er en av baksidene – eller andre siden av dette. Det økonomiske er i framgang, og så er det andre områder hvor de kanskje ikke har så stor fremgang, sa kongen om situasjonen i Kina.

Under forrige statsbesøk i landet i 1997, kom menneskerettsspørsmålet opp under samtaler med president Jiang Zemin. Kongen fortalte etterpå at han ikke opplevde det som problematisk å ta opp kontroversielle saker med kineserne.

Skal møte presidenten

Tirsdag møter kongeparet president Xi Jinping i Beijing.

– Vi får se. Nå har vi ikke tatt det opp foreløpig, for vi har ikke truffet de riktige menneskene. Det er kanskje lettere å svare på det etter at vi har vært i Beijing, sier kongen til NTB på spørsmål om han vil ta opp menneskerettighetene spesifikt.

Så langt har kongeparet vært i den lille byen Dunhuang i Gansu-provinsen og stort sett møtt representanter for delstatsmyndighetene.

Et av hovedformålene med statsbesøket er å videreutvikle det nylig gjenopprettede vennskapet mellom Norge og Kina og styrke handelsforbindelsene.

– Vi må huske at dette er en av de ledende økonomiene i verden. Toget går hvis vi ikke er på stasjonen når toget forlater stasjonen, sier kongen.

Forventer tydelig tale

Kongeparet startet statsbesøket i Kina torsdag, og snart slutter også utenriksministeren og næringsministeren seg til reisefølget.

– Amnesty forventer at regjeringen, med utenriksministeren og næringsministeren i spissen, tar opp utfordringer med ytringsfrihet, forfølgelse av advokater, journalister og menneskerettighetsforkjempere og situasjonen i Xinjiang med kinesiske myndigheter, sa Amnesty i Norges fagperson for Kina, Gerald Kador Folkvord, til NTB i forrige uke.

Ifølge en Amnesty-rapport som nylig kom ut, blir mange av de internerte i Xinjiang utsatt for mishandling og tortur, og mange skal være anklaget for å være ekstremister på svært tynt grunnlag og uten dom.

FN har bedt Kina om å løslate de internerte og kaller leirene for «soner uten rettigheter».

Forsvarer leirene

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Lu Kang, forsvarte torsdag leirene.

– Det å ta slike grep for å forhindre og bekjempe terrorisme og ekstremisme har i stor grad sørget for sosial stabilitet i Xinjiang og har sikret levebrødet til mennesker av alle etniske grupper i Xinjiang, uttalte Kang.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har i forkant av besøket sagt at «menneskerettigheter er en integrert del av regjeringens utenrikspolitikk».

– Derfor er den også en viktig del av dagsorden for vår dialog med Kina, sa hun til NTB i forrige uke.

(©NTB)

Mest sett siste uken