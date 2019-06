Kongressen godkjenner milliardpakke for krisehåndtering

Kongressen i USA vil sette av 19,1 milliarder dollar for å hjelpe amerikanere som rammes av flom, skogbranner og orkaner.

Representantenes hus stemte mandag for forslaget, som nå kun mangler president Donald Trumps signatur. Forslaget har allerede vært gjennom Senatet.

– Huset har akkurat godkjent 19,1 milliarder dollar til krisehåndtering. Bønder, Puerto Rico og alle vil være veldig glade, skriver Trump på Twitter.

Pakken vil finansiere utvikling av infrastruktur og håndtering av naturkatastrofer i områder som Puerto Rico, California, Florida og Nord- og Sør-Carolina. Amerikanske bønder som har blitt rammet av naturkatastrofene, får også 3 milliarder dollar.

Saken har splittet de politiske frontene i USA i lang tid. Trump har tidligere uttalt at Puerto Rico tildeles det han mener er for mye penger, mens republikanere på sin side har fått kritikk for å ikke prioritere øygruppen høyt nok.

– Mange mennesker måtte vente for lenge. Jeg tror ikke vi viste oss fra vår beste side, sier republikaneren Richard Shelby.

Men forhandlinger i Kongressen har ført fram, til tross for at milliardpakken ikke inkluderer 4,5 milliarder dollar som Trump har bedt om til å finansiere grensemuren til Mexico.

– Jeg er fornøyd med at vi endelig har sluttet med politiske stunt som har gjort det vanskelig å levere sårt tiltrengt nødhjelp til amerikanere som er rammet, sier Nita Lowey, demokraten som leder utviklingskomiteen i Huset.

(©NTB)