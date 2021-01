Kongressens politisjef går av

Steven Sund, sjef for Capitol-politiet, går av 16. januar, opplyser en talsperson til NBC News.

Oppsigelsen kommer som følge av stor kritikk av politiets opptreden da demonstranter stormet Kongress-bygningen onsdag, får NBC opplyst. Også AP får opplyst av kilder at Sund vil gå av.

Lederen for fagforeningen til Capitol-politiet, som har som oppgave å beskytte Kongressen, uttalte tidligere at dårlig planlegging førte til at politiet ble overmannet av voldelige demonstranter som stormet Kongress-bygningen.

Ifølge ham manglet betjentene på stedet støtten og utstyret de trengte for å ta kontroll over situasjonen. Også Nancy Pelosi, Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, har sagt at Sund må gå av.

