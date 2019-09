Kongresskomité offentliggjør sladdet versjon av varslerrapport mot Trump

Etterretningskomiteen i Representantenes hus har offentliggjort en sladdet versjon av varslerrapporten mot president Donald Trump.

Varslerrapporten er en viktig årsak til at demokratene i Kongressen har startet en riksrettsprosess mot Trump. i dokumentet skriver varsleren at han har mottatt informasjon fra flere tjenestemenn i den amerikanske regjeringen om at presidenten bruker sin makt til å få et annet land til å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget neste år.

Identiteten til varsleren er ikke kjent.

Det er tidligere meldt at varslersaken omfatter flere hendelser, blant annet en telefonsamtale som Trump hadde med Ukrainas nyvalgte president 25. juli.

En utskrift av telefonsamtalen ble offentliggjort onsdag.