Konklusjon etter flykrasj i Sverige: For tungt lastet

Åtte fallskjermhoppere og en pilot døde da et fly styrtet i Umeå i Sverige i fjor. Ifølge ulykkesrapporten var flyet både lastet feil og for tungt.

Den svenske havarikommisjonen skriver i sin endelige rapport om ulykken at piloten mistet kontroll over flyet i forbindelse med at fallskjermhopperne gjorde seg klare til å hoppe.

Ingen av de ni personene i flyet klarte å komme seg ut og redde seg selv med fallskjerm. Det skyldtes sannsynligvis g-belastningen og flyets rotasjon, ifølge den svenske havarikommisjonen.

Kommisjonen konkluderer med at flyet sannsynligvis mistet løftekraften og kom i ubalanse, noe som førte til at det havnet i skyer uten noen visuelle referanser for piloten å navigere etter. Under ferden gjennom skyene ble flyet deretter utsatt for sterke g-krefter som oversteg det flyet tålte, og det ble dermed ødelagt.

Rapporten som kom onsdag konkluderer også med at pilotens erfaring ikke var på nivå med de komplekse forholdene som rådet under ulykken. Det kommer også fram at det var vanskelig for piloten å oppdage at flyet var for tungt, ettersom vedkommende ikke hadde opplysninger om hoppernes vekt.

Flyet var i om lag 4.000 meters høyde da det 14. juli i fjor begynte å falle klokken 14.12. Flyet krasjet på øya Storandskär utenfor Umeå.

(©NTB)