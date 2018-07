Dødstallet stiger i Laos – hundrevis er fortsatt savnet

Så langt er 19 personer funnet døde etter at en demning brast i Laos, ifølge lokale medier. Hundrevis av mennesker er fortsatt savnet.

Tusenvis av mennesker var onsdag isolert, omgitt av vannmasser, to dager etter at demningen plutselig brast og store mengder vann oversvømmet seks landsbyer sør i Laos.

Lokale medier melder at vannstanden fortsetter å stige som følge av monsunregn, og bilder som sirkulerer på sosiale medier, viser at store områder er oversvømmet.

De oversvømmede landsbyene har til sammen 7.000 innbyggere fordelt på 1.300 husholdninger.

Så langt er det funnet 19 omkomne, mens flere hundre er savnet, ifølge lokale medier.

Stort behov for hjelp

Enkelte innbyggere er evakuert, og folk som er igjen, har søkt tilflukt i skoler og andre offentlige bygg.

Soldater er utplassert for å dele ut mat, og det er også kommet redningsarbeidere fra Thailand. Lokale myndigheter sier at det er desperat behov for klær, vann, mat, medisiner og penger. Bønnen er rettet til næringslivet, regjeringspartiet, organisasjoner, forsvaret og alle andre som kan bidra med noe.

Nesten ferdigstilt

Ulykken skjedde mandag kveld ved et vannkraftverk som har vært under oppføring i Sanamxay i provinsen Attapeu sør i Laos. Byggeprosjektet ble innledet i 2013 og har en kostnadsramme på drøyt én milliard dollar. Meningen var at kraftverket skulle settes i drift neste år. 90 prosent var ferdigstilt, ifølge det thailandske selskapet Ratchburi, som er blant partnerne i prosjektet.

Demningen tilhører Pian Xe Namnoy, et konsortium sammensatt av kraftselskaper fra Laos, Thailand og Sør-Korea. Bare 10 prosent av den produserte kraften skal etter planen brukes lokalt, resten skal eksporteres til Thailand.

Demningen som brast, blir omtalt som en avlastingsdam for selve hoveddemningen.

En tidel av Mjøsa

Fem milliarder kubikkmeter vann skal ha flommet ut, noe som tilsvarer snaut en tidel av den samlede vannmengden i Mjøsa.

Laos er et av de fattigste landene i Asia. Det har gjennomgått en forvandling fra å være en kommuniststat til å omfavne markedsøkonomien. Men Laos er fortsatt en ettpartistat og normale friheter og rettigheter er sterkt begrenset. Det er ingen pressefrihet, og utenlandske journalister må overholde strenge regler.

(©NTB)

