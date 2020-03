Kontaktforbud vurderes i Tyskland

Tyske myndigheter vurderer å innføre et generelt kontaktforbud som skal begrense folks kontakt til én annen person av gangen.

Det melder nyhetsbyrået DPA, som er orientert om planene. Formålet med tiltaket er å stanse spredningen av koronaviruset som har forårsaket en pandemi. Så langt er nesten 24.000 personer smittet i Tyskland, og dødstallet har passert 90 i landet.

Nærmere detaljer om hvordan et slik kontaktforbud skal utformes og håndheves, er ennå ikke kjent. Hovedtrekket er imidlertid at det ikke skal være lov å samles mer enn to og to.

