Koronalettelser i Israel tross høye smittetall

Israel leder an med vaksineringen og begynner søndag å lette på sin tredje nedstenging. Men landet har fortsatt høye smittetall.

Nedstengingen har vart siden romjulen og har den siste tiden ført til ampre konfrontasjoner mellom statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Benny Gantz.

Gantz anklager Netanyahu for å unødvendig skade Israels økonomi med for strenge tiltak, mens Netanyahu hevder Gantz setter folks liv i fare ved å ønske å åpne opp landet for raskt.

Israel har vaksinert flere innbyggere enn noe annet land, men har likevel noen av verdens høyeste smittetall i forhold til befolkning, ifølge tall fra Our World in Data.

Det er registrert over 5.000 koronarelaterte dødsfall i Israel.

(©NTB)

