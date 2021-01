Dødsraten har skutt i været og den gjennomsnittlige levealderen har falt i Frankrike under koronapandemien, viser tall fra landets statistikkontor Insee.

I 2020 døde det 658.000 mennesker i Frankrike, og dette var 7,3 prosent flere enn året før, viser statistikken. Blant dem over 65 år var økningen på 8,3 prosent.

De mange koronarelaterte dødsfallene bidro også til at den gjennomsnittlige levealderen falt med nesten fem måneder til 85,2 år for kvinner og med seks måneder til 79,2 år for menn.

Nærmere 3 millioner franskmenn har fått påvist koronasmitte og pandemien har til nå krevd over 70.000 liv i landet.

