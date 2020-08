Koronaskeptikere får holde protestmarsj i Berlin

Myndighetene i Berlin stålsetter seg før lørdagens demonstrasjon mot koronarestriksjonene etter at en domstol besluttet at den ikke kan forbys.

Myndighetene i den tyske hovedstaden nektet denne uken å gi arrangørene tillatelse til å avholde demonstrasjonen.

Vedtaket ble anket, og etter to runder i retten, besluttet en domstol at forbudet mot demonstrasjonen var ulovlig.

For fire uker siden deltok titusener av mennesker fra hele Tyskland i en lignende demonstrasjon. Den ble brutt opp av politiet ettersom mange verken hadde på seg munnbind eller holdt den påkrevde avstanden til andre deltakere.

Innenriksministeren i delstaten Berlin Andreas Geiser ønsket å forby lignende protester i frykt for at det samme vil skje igjen. Han har også argumentert med at det finner høyreekstremister og personer som sprer konspirasjonsteorier i bevegelsen, som kaller seg Querdenken 711 (Tenke utenfor boksen – 711), som har sitt utspring i Stuttgart.

Forbudet er satt til side av to ulike domstoler. Den første kjennelsen ble anket av politiet, men natt til lørdag tapte myndighetene i nok en rettsinstans.

Allerede fredag kveld samlet om lag 100 Querdenken 711-tilhengere seg ved Brandenburger Tor. Ifølge politiet gikk demonstrasjonen rolig for seg og deltakerne holdt avstand til hverandre, slik de ble bedt om.

