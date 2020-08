Koronasmitten øker i Tyskland. De siste 24 timene er det registrert 1.707 nye tilfeller, det høyeste daglige antall siden april.

Dermed er 228.621 mennesker registrert smittet av koronaviruset i Tyskland, og 9.305 mennesker er døde. De siste 24 timene døde også ti mennesker av covid-19.

Tyskland har håndtert pandemien bedre enn de fleste andre europeiske land, men økningen reflekterer stigningen i antall tilfeller som er registrert i en rekke andre land i Europa den siste tiden.

Mye av økningen skyldes ferierende som returnerer til landet fra utlandet, og festing og familiesammenkomster i sommermånedene.

Som følge av økningen tilbyr nå tyske myndigheter gratis testing for alle som kommer tilbake fra områder som bedømmes som risikosoner.

Tyskland registrerer for tiden 17,9 koronatilfeller per 100.000 innbyggere over 14 dager, fortsatt under grensa på 20 per 100.000, som Norge har satt for grønne land.

