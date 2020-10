Koronasmitten stiger kraftig i Tsjekkia

For første gang har over 15.000 mennesker testet positivt for koronaviruset i Tsjekkia i løpet av et døgn.

Nøyaktig 15.252 personer testet fredag positivt, opplyser helsedepartementet. Den forrige smittetoppen ble satt onsdag og lå på 14.968. Smitten har vært på vei oppover i to måneder i Tsjekkia tross strenge restriksjoner. Myndighetene har både innført begrensninger på folks bevegelsesfrihet, stengt butikker, skoler og restauranter, samt lagt ned forbud mot idrettskonkurranser og samlinger på over to personer. Munnbind er påbudt både utendørs og i biler. For første gang er dessuten over 5.000 covid-syke pasienter innlagt på sykehus. Tsjekkia har registrert over 238.000 koronatilfeller, over 78.000 av dem de sju siste dagene. Det betyr at det har vært over 100 tilfeller per 100.000 innbyggere den siste uken. 1.971 personer har dødd etter å ha blitt smittet av viruset. (©NTB)

