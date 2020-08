Koronasmittet nordmann rømte fra polsk sykehus

En pågrepet nordmann rømte i forrige uke fra et sykehus i Krakow etter å ha testet positivt på koronaviruset.

Ifølge den polske radiostasjonen RMF24 startet saken da mannen tirsdag i forrige uke ble pågrepet for å ha ramponert flere biler i sentrum av Krakow.

Det var VG som omtalte saken først blant norskspråklige medier.

Etter pågripelsen ble mannen tatt med til universitetssykehuset i Krakow for å behandle skader i hånden. Der ble han testet for koronaviruset, og prøven viste seg å være positiv.

Mannen skal deretter ha fått hjelp av en venn til å rømme fra sykehuset. Han ble pågrepet to dager senere mens han var på vei i bil mot grensen til Slovakia.

Pressetalsperson Janusz Hnatko ved distriktsadvokatens kontor for Kraków-Podgorze i Kraków bekrefter overfor VG at saken med den norske statsborgeren ble registrert den 12. august. Han opplyser at nordmannen nå er satt i midlertidig forvaring i tre måneder som et forebyggende tiltak, ifølge kjennelsen fra tingretten.

UD sier til VG at de er kjent med at en norsk borger er pågrepet i Polen.

