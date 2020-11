Koronasmittet serbisk-ortodoks patriark begravet

Tusener av sørgende var til stede da den serbisk-ortodokse patriarken Irinej, som døde av covid-19, ble begravet i søndag.

Den 90 år gamle åndelige lederen av den serbisk-ortodokse kirken ble smittet av viruset i begravelsen til en annen kirkeleder som også døde av viruset, en seremoni der det var minimale tiltak mot smitte.

Klokkene i Sankt Sava-katedralen ringte mens de sørgende sto tett i tett i høstkulden på plassen foran kirken, mange av dem uten munnbind.

Serbia er midt i den verste helsekrisen siden mars, med rekordantall koronasmittede og dødsfall hver eneste uke. Fra forrige uke er det ikke flere senger i Beograds sykehus.

Kirken lovte å respektere koronatiltakene under Irinejs begravelse, men mange av de sørgende fylte kirken og sto i kø for å kysse den pleksiglassdekkede kisten.

Irinejs død er et hardt slag for den serbisk-ortodokse kirken, særlig etter at den mektige montenegrinske biskopen Amfilohije, kirkens nestleder, døde i oktober. Det var i hans begravelse Irinej ble smittet.

Irinej, som var kirkens 45. patriark, var regnet som en moderat kirkeleder som ønsket bedre forbindelser til den katolske kirken.

Han var en nær alliert av Serbias president Aleksandar Vucic og en krass motstander av Kosovos uavhengighet.

(©NTB)

