Koronastengt Portugal gikk til valg under smittetopp

Portugal holdt søndag presidentvalg på tross av verdens største smittetrykk. Sittende president Marcelo Rebelo de Sousa vant som ventet, viser valgdagsmålinger.

Portugal har for tiden størst smittetrykk i verden, med 1.443 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Landet er nedstengt for andre gang, så valgkampen har vært langt fra normal.

Det er blitt forsøkt å legge til rette for at alle skal få muligheten til å stemme, selv om koronapandemien gjør at mange ikke engang kan forlate huset.

Rebelo de Sousa oppfordret alle som kunne, til å avlegge stemme, og ved stemmelokaler i Lisboa ble smittevernreglene respektert ved at velgerne ble sluppet inn en og en. Men noen steder var det lange køer for å slippe inn, noe som undergravde forholdsreglene.

De Sousa var storfavoritt til å sikre seg en ny periode som statsoverhode. Ifølge valgdagsmålinger søndag kveld sikret han seg opptil 62 prosent av stemmene, noe som gir ham en ny femårsperiode.

Presidenten i Portugal har begrenset politisk makt i forhold til parlamentet og regjeringen, men er en innflytelsesrik stemme i styringen av landet.

De Sousa har stort sett ligget trygt plassert på 60-tallet på meningsmålingene det siste året. Han var blant stifterne av sentrum-høyrepartiet PSD, men samarbeider godt med den sosialistiske regjeringen. Han er så godt likt at sosialistpartiet ikke har stilt motkandidat.

Utfordrerne havnet også langt bak. Verken ytre høyrekandidaten Andre Ventura fra partiet Chega (Nok) eller sosialist og tidligere diplomat Ana Gomes, som stilte for egen regning, fikk mer enn 16 prosent, ifølge valgdagsmålingene.

